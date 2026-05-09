Forbici dimenticate nella pancia dopo l' addominoplastica | i forti dolori e la scoperta 7 mesi dopo

Una donna di 53 anni, residente nella provincia di Piacenza, ha denunciato alle forze dell'ordine di aver scoperto sette mesi dopo un intervento di addominoplastica di avere ancora nel corpo un paio di forbici dimenticate durante l’operazione. La donna ha iniziato a provare forti dolori addominali e ha deciso di rivolgersi ai medici, che hanno diagnosticato la presenza di un corpo estraneo. L’intervento chirurgico si era svolto presso una struttura sanitaria della zona.

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