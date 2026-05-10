Napoli obiettivo a centrocampo | è un titolare della Serie A

Il Napoli ha messo nel mirino un centrocampista della Serie A, attualmente in forza alla Lazio. Si tratta di Kenneth Taylor, un giocatore olandese che potrebbe entrare nel progetto di rafforzamento della mediana azzurra. Secondo quanto riportato da fonti locali, il presidente del club partenopeo è particolarmente interessato all’acquisto di questo calciatore. La trattativa sarebbe in fase di valutazione.

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Kenneth Taylor rappresenta il nuovo obiettivo del Napoli in mediana. Il centrocampista olandese della Lazio, secondo quanto riporta Il Mattino, interessa molto a De Laurentiis per rinforzare il centrocampo azzurro. Taylor alla Lazio: l’exploit che attira il Napoli. Taylor ha iniziato la sua avventura in Serie A solo da gennaio 2026, quando la Lazio lo ha prelevato dall’Ajax per 17 milioni di euro. In pochi mesi ha già conquistato la fiducia di Maurizio Sarri, trasformandosi in una pedina centrale del progetto biancoceleste. Tre gol negli ultimi mesi certificano il suo impatto immediato nel campionato italiano. Il profilo dell’olandese classe 2002 combina due caratteristiche che il Napoli ricerca: giovane età e margini di crescita evidenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, obiettivo a centrocampo: è un titolare della Serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MERCATO MILANTare Chiude un Altro Colpo! Rinforzo per Allegri! Notizie correlate Napoli, a centrocampo una vecchia conoscenza della Serie A?Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, concentrando le proprie energie sul rafforzamento del centrocampo, reparto chiave per il... Napoli, sfuma un obiettivo dalla Premier per il centrocampoSecondo le ultime indiscrezioni, il nome di João Gomes era finito con insistenza tra gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima...