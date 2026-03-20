Napoli a centrocampo una vecchia conoscenza della Serie A?

Il Napoli sta lavorando al rafforzamento del centrocampo e sta valutando diverse opzioni sul mercato. La società ha individuato un giocatore già noto in Serie A come possibile rinforzo, senza però aver confermato ufficialmente l’accordo. La trattativa è in corso e il club continua a monitorare la situazione per definire i dettagli nelle prossime settimane.

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, concentrando le proprie energie sul rafforzamento del centrocampo, reparto chiave per il progetto tecnico di Antonio Conte. L’allenatore azzurro vuole inserire in rosa un profilo completo, capace di garantire intensità, inserimenti e solidità. Tra i nomi monitorati con maggiore interesse c’è quello di Máximo Perrone, attualmente in forza al Como, ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Il club lombardo, infatti, considera Perrone un elemento centrale del proprio progetto e non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. Le richieste economiche e la concorrenza potrebbero complicare i piani del Napoli, che nel frattempo si tutela sondando alternative di livello internazionale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Napoli, non solo l’attacco: a centrocampo arriva una vecchia conoscenza della Serie A?Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo, consapevole della necessità di trovare un valido sostituto di Anguissa. Napoli,nel mirino una vecchia conoscenza di serie AIl mercato di gennaio del Napoli potrebbe concludersi con il ritorno di un ex giocatore: Dan Ndoye. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli a centrocampo una vecchia... Temi più discussi: Mercato Napoli: spunta il sogno Sandro Tonali per il centrocampo di Conte; Napoli, i rebus del centrocampo: Anguissa ritorna titolare ma Lobotka è ancora out; Il Napoli affonda il colpo in casa Fiorentina, Conte lo vuole a tutti i costi in azzurro; Conte finalmente sorride: riecco i fantastici quattro per il centrocampo Napoli al top. Pagelle Cagliari-Napoli: McFlash, il centrocampo è il quadrilatero della qualità ma più da fast-fashion che da sfilataUltime notizie Napoli - Termina il match della trentesima giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Cagliari. Le pagelle Cagliari-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione det ... msn.com Napoli Lecce, cambio a centrocampo nell’undici iniziale: la decisione di ConteIl Mattino propone un approfondimento sulle condizioni dell'azzurro Anguissa: Torna Anguissa e torna il Napoli: la sua presenza tranquillizza tutti. iamnaples.it Cagliari-Napoli, le parole di Antonio Conte alla fine della sfida del Maradona Di Stefano Cutolo Articolo completo su IlMattino.it #cagliari #napoli #ilmattino - facebook.com facebook IL NAPOLI NON SBAGLIA Il Napoli vince contro il Cagliari per 1-0 e vola momentaneamente al secondo posto, a quota 62 punti, in attesa del match di domani tra Milan e Torino. x.com