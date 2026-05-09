Napoli sfuma un obiettivo dalla Premier per il centrocampo

Il Napoli aveva messo nel mirino il centrocampista João Gomes in vista della prossima sessione di mercato estiva. Tuttavia, nelle ultime settimane, non ci sono più indicazioni di un approfondimento o di trattative in corso con il giocatore. La società non ha commentato ufficialmente la questione, e il nome dell’atleta non compare più tra le possibili acquisizioni per la rosa della prossima stagione.

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Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di João Gomes era finito con insistenza tra gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima estate. Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton, protagonista di una stagione molto positiva in Premier League, era stato indicato come uno dei possibili rinforzi per il reparto mediano della squadra azzurra. La dirigenza del club campano, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, stava infatti valutando diversi profili giovani e di qualità per migliorare la rosa e aumentare la competitività della squadra nella prossima stagione. Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario sembra essere cambiato.🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Mercato InterBomba di Romano! Occasione Konè! Notizie correlate Spunta un nuovo obiettivo del Napoli dalla Premier LeagueIl Napoli segue con grande attenzione l’evoluzione del mercato internazionale e tra i profili monitorati spunta anche quello di Crysencio... Il Napoli pianifica il mercato estivo: spunta un nuovo obiettivo dalla Premier LeagueLa rincorsa scudetto del Napoli all’Inter, si è chiusa definitivamente nella giornata di ieri dopo il pareggio degli azzurri a Parma e la vittoria... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Anteprima Como-Napoli: ambizioni europee e secondo posto; GUERRI NAPOLI, IL PRESIDENTE RIZZETTA: PECCATO PER I PLAY OFF SFUMATI, INVESTIREMO ANCORA, CON REPESA L’OBIETTIVO E’ DIVENTARE UN TOP TEAM; Sfuma già un obiettivo: Joao Gomes ai dettagli con l'Atletico Madrid; Sfuma Joao Gomes al Napoli? Moretto: Trattative in corso con questo club: c'è ottimismo. Napoli, sfuma un obiettivo dalla Premier per il centrocampoSecondo le ultime indiscrezioni, il nome di João Gomes era finito con insistenza tra gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della prossima estate. dailynews24.it Sfuma già un obiettivo: Joao Gomes ai dettagli con l'Atletico MadridNelle ultime settimane, il centrocampista Joao Gomes del Wolverhampton era stato accostato al Napoli come possibile acquisto per la prossima sessione estiva di mercato del club di De Laurentiis. Ma l' ... msn.com Ieri a #Napoli una delegazione di Mediterranea Saving Humans è stata invitata all’incontro con #PapaLeone. La nostra presidente, Laura Marmorale, ha potuto consegnare direttamente a @Pontifex_it il messaggio di chi ogni giorno opera nel Mediterraneo ce x.com Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit