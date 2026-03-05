Giuseppe Scicchitano | la metamorfosi della cucina partenopea d’autore

Giuseppe Scicchitano ha presentato una nuova interpretazione della cucina partenopea d’autore in un evento recente. La manifestazione ha coinvolto numerosi chef e appassionati, attirando l’attenzione sulla rielaborazione dei piatti tradizionali. La serata si è concentrata sulla valorizzazione delle ricette storiche, con particolare attenzione alle tecniche di preparazione e agli ingredienti utilizzati.

Non solo un grande evento della cronaca gastronomica partenopea, ma un vero atto di ridefinizione geografica e sentimentale. L'apertura della nuova insegna di Giuseppe Scicchitano, al civico 15 di Via Nazario Sauro, si colloca, infatti, in un quadro molto più completo e affascinante di quel che si possa immaginare. In quel lembo di terra dove il rione Santa Lucia sembra volersi sporgere per toccare il riflesso del Vesuvio, il ristorante si rende, di fatto, interprete di una gastronomia di mare veramente appassionata, ma anche di un paesaggio che a Napoli non è mai semplice sfondo, bensì materia viva e pulsante. In questo scenario, dove il...