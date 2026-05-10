Napoli novità sul rinnovo di Conte | la mossa di ADL!

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali riguardanti il futuro tecnico del Napoli. Dopo incontri tra l’allenatore e il presidente del club, Conte ha mostrato disponibilità a proseguire sulla panchina azzurra, attendendo un colloquio decisivo con il massimo dirigente. La trattativa riguarda la possibilità di un rinnovo contrattuale, con entrambi che stanno valutando le condizioni per proseguire il progetto condiviso.

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Antonio Conte apre alla permanenza al Napoli dopo i contatti con Aurelio De Laurentiis. L’allenatore valuta la continuità del progetto azzurro e attende il colloquio risolutivo con il presidente. Conte al Napoli: la telefonata che cambia lo scenario. Secondo quanto riporta Il Mattino, dal fronte Conte arrivano segnali di apertura totale verso il progetto Napoli. Le telefonate tra l’allenatore e De Laurentiis hanno sbloccato una situazione che nelle ultime settimane sembrava in stallo. Non si tratta di una decisione definitiva, ma di un cambio di marcia nelle trattative per la conferma. L’allenatore aveva altre opzioni sul tavolo negli anni passati.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, novità sul rinnovo di Conte: la mossa di ADL! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, dall’incontro Conte-ADL potrebbe nascere anche un rinnovo di contratto?Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe non essere arrivato ai titoli di coda. Napoli, dubbi sul futuro di Conte: la posizione di ADL cambia tuttoMancano ormai solamente quattro partite per terminare una stagione che definire complicata sarebbe riduttivo.