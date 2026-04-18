Napoli dall’incontro Conte-ADL potrebbe nascere anche un rinnovo di contratto?

A Napoli, si sta preparando un incontro tra il tecnico e i vertici societari. Non sono ancora state ufficializzate decisioni definitive riguardo al futuro dell’allenatore, anche se si parla di un possibile rinnovo contrattuale. La discussione sembra essere ancora in fase di definizione e dipenderà dai colloqui che devono ancora svolgersi. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata al momento che chiarisca la direzione presa.

Il rapporto tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe non essere arrivato ai titoli di coda. Nonostante le tante voci circolate nelle ultime settimane, il futuro dell’allenatore resta ancora aperto e fortemente legato a un incontro che deve ancora avvenire con la società. Un summit atteso, fondamentale per chiarire intenzioni e prospettive reciproche. Il confronto con Aurelio De Laurentiis sarà decisivo. Solo dopo questo faccia a faccia si capirà se esistono davvero le condizioni per proseguire insieme. Conte, come noto, chiede certezze: un progetto tecnico chiaro, investimenti mirati e una squadra costruita secondo le sue idee. Il presidente, dal canto suo, dovrà valutare richieste e sostenibilità, ma senza chiudere la porta a una possibile continuità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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