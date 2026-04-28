A quattro partite dalla fine di una stagione difficile, si susseguono i dubbi sul futuro tecnico della squadra. La posizione dell’amministratore delegato ha subito un cambiamento che potrebbe influenzare le decisioni del club. La situazione si presenta complessa e ancora da definire, con i tifosi che aspettano chiarimenti su possibili sviluppi. La squadra si prepara a concludere il campionato in un clima di incertezza.

Mancano ormai solamente quattro partite per terminare una stagione che definire complicata sarebbe riduttivo. Per il Napoli l’obiettivo da qui alla fine del campionato è quello di consolidare il quarto posto, ottenendo così un risultato positivo visti gli ostacoli incontrati. Archiviato questo aspetto, il tema centrale in casa azzurra sarà nuovamente il futuro di Antonio Conte: secondo quanto raccontato da ‘Il Mattino, anche il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dei dubbi. Futuro Conte, anche ADL avrebbe dei dubbi. Aurelio De Laurentiis sarebbe molto indeciso riguardo al futuro di Antonio Conte. L’incontro di fine stagione non servirà quindi solamente al tecnico salentino ma anche al presidente azzurro, non convinto al cento per cento di proseguire con lui.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, dubbi sul futuro di Conte: la posizione di ADL cambia tutto

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