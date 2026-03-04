Il Napoli ha registrato un nuovo passaggio in rosso nel bilancio, portando il monte ingaggi a 160 milioni di euro. Tra i calciatori più costosi ci sono De Bruyne e Lukaku, che contribuiscono in modo significativo alla spesa complessiva. La squadra ha avviato un nuovo ciclo con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nell’estate 2024.

Nell'estate 2024 è stato avviato un nuovo ciclo con l'avvento di Antonio Conte in panchina. Il conto economico è tornato in rosso: 21 milioni l'anno scorso. La Gazzetta ricorda che il Napoli non ha alcuna problema a ripianare avendo una liquidità di 174 milioni. Ma il Napoli deve stare attento al rapporto coti-ricavi che gli è costato al club dover fare mercato a saldo zero a gennaio.

Il Napoli con Conte va in rosso per la seconda volta: monte ingaggi a 160 milioni (De Bruyne e Lukaku i più pesanti)

Leggi anche: Napoli, Conte stizzito: «McTominay? Parlate coi dottori, non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte»

Il Napoli consolida la propria dimensione economica e sportiva anche sul fronte stipendi.

