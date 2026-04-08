Porta Capuana | 58enne sorpreso con la droga

Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo di 58 anni di origini algerine è stato arrestato dalla Polizia di Stato in zona Porta Capuana. L’uomo, con precedenti e irregolare sul territorio italiano, è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Oltre all’accusa di detenzione illecita per scopo di spaccio, è stato anche denunciato per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne di origini algerine, con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.Nello specifico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Porta Capuana, fermato con 13 dosi di crack: arrestato 29enneTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Sorpreso in casa con la droga. Un arresto a CastiglioneCASTIGLIONE DEL LAGO – Il blitz è scattato quando i sospetti dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Città della Pieve si sono tradotti... Napoli, spaccio di droga a Porta Capuana: arrestato 58enneUn 58enne originario del Ghana, con precedenti, è stato arrestato oggi dalla Polizia, a Napoli, per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato ... ilmattino.it Napoli Porta Capuana, sorpreso a vendere droga: arrestato 56enneIn particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Colletta, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che ... ilmattino.it