Napoli il 14enne pugnalato a piazza Municipio è in terapia intensiva | colpito per uno sguardo a ragazzina a 100 metri dall'omicidio di Giogiò

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni, ferito con un coltello, si trova attualmente in terapia intensiva dopo essere stato operato. L’episodio è avvenuto ieri al McDonald's di piazza Municipio, a circa 100 metri da dove è stato commesso un omicidio, e si sarebbe verificato dopo un episodio legato a uno sguardo rivolto a una ragazzina. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’aggressione.

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Il 14enne accoltellato ieri al McDonald's di piazza Municipio è stato operato ed è in terapia intensiva. Mamme Rete per la sicurezza: "Ora è il momento di sperare".🔗 Leggi su Fanpage.it

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