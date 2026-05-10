Napoli il 14enne pugnalato a piazza Municipio è in terapia intensiva | colpito per uno sguardo a ragazzina a 100 metri dall'omicidio di Giogiò

Un ragazzo di 14 anni, ferito con un coltello, si trova attualmente in terapia intensiva dopo essere stato operato. L’episodio è avvenuto ieri al McDonald's di piazza Municipio, a circa 100 metri da dove è stato commesso un omicidio, e si sarebbe verificato dopo un episodio legato a uno sguardo rivolto a una ragazzina. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’aggressione.

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