Sul mercato dei trasferimenti, si registra un’operazione da circa 50 milioni di euro coinvolgendo il calciatore Zhegrova. La trattativa, avviata come uno scambio, si è complicata nel corso delle negoziazioni a causa di vari fattori, tra cui le qualificazioni in competizioni europee e le valutazioni economiche. Questi elementi hanno influito sulle dinamiche tra le parti, rendendo più complesso il percorso verso la conclusione dell’accordo.

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© Calcionews24.com - Zhegrova nello scambio, operazione da 50 milioni di euro: la freccia per Spalletti

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