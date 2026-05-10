Napoli degenera lite tra adolescenti | 14enne accoltellato in piazza Municipio
A Napoli, una lite tra adolescenti è degenerata in un episodio violento in piazza Municipio. Durante la rissa, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello e trasportato in ospedale. Un giovane di 15 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le ricostruzioni, il gesto sarebbe stato scatenato da uno sguardo rivolto a una ragazza.
Un 15enne fermato con l'accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione nata, stando alle ricostruzioni, per uno sguardo rivolto a una ragazza Ancora unepisodio di violenza tra giovaninel cuore diNapoli. Un ragazzo di soli14 anniè stato gravementeferito nella serata di sabatoin piazza Municipio, al culmine di una lite tra adolescenti che in pochi attimi si è trasformata in un’aggressione attraverso un coltello. Per l’accaduto è statofermato un quindicenne, oraaccusato di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vicenda sarebbe scaturita damotivi futili: a scatenare lo scontro sarebbe stato unosguardopercepito come “di troppo” nei confronti diuna ragazzapresente in piazza.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli.