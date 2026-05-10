Napoli degenera lite tra adolescenti | 14enne accoltellato in piazza Municipio

A Napoli, una lite tra adolescenti è degenerata in un episodio violento in piazza Municipio. Durante la rissa, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello e trasportato in ospedale. Un giovane di 15 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio. Secondo le ricostruzioni, il gesto sarebbe stato scatenato da uno sguardo rivolto a una ragazza.

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