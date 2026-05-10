Napoli degenera lite per uno sguardo | 14enne accoltellato in piazza Municipio

A Napoli, una lite scoppiata per un semplice sguardo si è conclusa con un ragazzo di 14 anni ferito da un colpo di arma bianca in piazza Municipio. Un altro ragazzo di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La polizia ha confermato che l'aggressione si è verificata nel corso di un alterco tra i due giovani. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ancora unepisodio di violenza tra giovaninel cuore diNapoli. Un ragazzo di soli14 anniè stato gravementeferito nella serata di sabatoin piazza Municipio, al culmine di una lite tra adolescenti che in pochi attimi si è trasformata in un’aggressione attraverso un coltello. Per l’accaduto è statofermato un quindicenne, oraaccusato di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione della polizia, la vicenda sarebbe scaturita damotivi futili: a scatenare lo scontro sarebbe stato unosguardopercepito come “di troppo” nei confronti diuna ragazzapresente in piazza. Quella che inizialmente era una discussione verbale è rapidamente degenerata in una rissa, culminata con ilferimento del quattordicenne.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, degenera lite per uno sguardo: 14enne accoltellato in piazza Municipio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, degenera lite tra adolescenti: 14enne accoltellato in piazza MunicipioUn 15enne fermato con l'accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione nata, stando alle ricostruzioni, per uno sguardo rivolto a una... Lite tra ragazzini “per uno sguardo di troppo”: 14enne accoltellato, fermato un 15enne a NapoliUn ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di sabato in piazza Municipio, a Napoli, dopo essere stato colpito con alcune coltellate...