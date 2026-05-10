Napoli Corso Umberto I fermato con un coltello | arrestato 35enne

Durante i controlli lungo Corso Umberto I, in occasione della visita del Papa, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo di 35 anni che portava un coltello nascosto. Dopo aver verificato gli elementi trovati, hanno deciso di arrestarlo. L’uomo è stato portato in centrale per le procedure di identificazione e per gli accertamenti successivi. La presenza delle forze dell’ordine in zona era rafforzata in quei giorni.

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Corso Umberto I, durante i servizi per la visita del Papa la Polizia di Stato arresta un 35enne trovato con un coltello occultato. Nel pomeriggio del giorno 8 maggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne con precedenti di polizia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento avviene nel contesto dei servizi di ordine pubblico predisposti per la visita di Sua Santità Papa Leone XIV. I controlli si concentrano in corso Umberto I, area interessata dal passaggio del Pontefice e monitorata con particolare attenzione dalle forze dell’ordine. L’atteggiamento sospetto e il controllo. Gli agenti del Commissariato di Afragola, insieme a personale della DIGOS, notano un uomo che si muove con fare circospetto tra i presenti.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Corso Umberto I, fermato con un coltello: arrestato 35enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fermato con un coltello nascosto durante la visita di Papa Leone XIV a Napoli: arrestato 35enneNapoli blindata per la visita di Papa Leone XIV, tra migliaia di fedeli, imponenti misure di sicurezza e anche alcuni momenti di tensione. Montesilvano, scontro violento in Corso Umberto: ferito con un coltelloUn individuo è finito all’ospedale con ferite lievi nella mattinata di domenica 19 aprile a Montesilvano, dopo un violento scontro fisico avvenuto...