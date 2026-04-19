Montesilvano scontro violento in Corso Umberto | ferito con un coltello

Nella mattinata di domenica 19 aprile, a Montesilvano, un uomo è stato ferito con un coltello durante una rissa avvenuta davanti a un locale di Corso Umberto I. La persona colpita è stata trasportata in ospedale con ferite di lieve entità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e raccogliere testimonianze. La polizia sta indagando sull’episodio.

Un individuo è finito all’ospedale con ferite lievi nella mattinata di domenica 19 aprile a Montesilvano, dopo un violento scontro fisico avvenuto davanti a un locale in corso Umberto I. La collisione tra due cittadini stranieri connazionali si è trasformata in un episodio di sangue, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi medici e delle forze dell’ordine. Scontri in corso Umberto e intervento dei soccorsi. La tensione si è scatenata nelle prime ore della giornata odierna nel cuore del centro cittadino. Due uomini, entrambi di nazionalità straniera, sono stati coinvolti in una lite furibonda che ha avuto come culmine l’uso di un’arma bianca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano, scontro violento in Corso Umberto: ferito con un coltello Notizie correlate Leggi anche: Napoli, sorpreso lungo corso Umberto con droga e coltello: arrestato 18enne Napoli, tentativo di rapina con un coltello: ferito un 15enne in corso GaribaldiUn ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in corso Garibaldi, nelle...