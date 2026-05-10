Napoli controlli straordinari dei Carabinieri nel centro città

Nel centro di Napoli, i Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nelle zone frequentate dalla movida. Durante le operazioni, sono state identificate decine di persone e sono state comminate sanzioni a diversi locali. Le attività sono state svolte per verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica nelle aree di maggiore afflusso. L’intervento si inserisce in una serie di controlli predisposti per monitorare la situazione nel cuore della città.

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Napoli centro, controlli straordinari dei Carabinieri nelle zone della movida: identificate decine di persone e sanzioni a locali. Napoli, controlli straordinari nelle vie della movida. Servizio straordinario di controllo del territorio per i Carabinieri della compagnia di Napoli Centro, impegnati in un’attività mirata nelle vie del centro storico, particolarmente frequentate durante la movida partenopea. L’operazione si inserisce nel piano di prevenzione e sicurezza volto a garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini nelle ore notturne. Identificazioni, controlli e sanzioni. Alle prime luci dell’alba, il bilancio dell’attività parla chiaro.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, controlli straordinari dei Carabinieri nel centro città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I controlli straordinari dei carabinieri di Venezia nel periodo del CarnevaleOltre 2mila veicoli ispezionati, 28 le patenti ritirate e diverse denunce per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Controlli straordinari dei Carabinieri nel nord di Taranto: denunce e sequestriNel corso dell’operazione sono state segnalate diverse persone alla competente Autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Argomenti più discussi: Controlli straordinari della Polizia di Stato a Ponticelli - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Controlli straordinari dei carabinieri sulle isole del golfo; Controlli straordinari ad Arzano: identificate 224 persone; Controlli a Napoli, denunciate 65 persone per furto di energia elettrica e manomissione dei quadri elettrici.