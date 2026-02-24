I controlli straordinari dei carabinieri di Venezia nel periodo del Carnevale

Durante il Carnevale, i carabinieri di Venezia hanno condotto controlli straordinari per prevenire eventuali problemi legati alla festa. La decisione nasce dalla necessità di garantire sicurezza e ordine durante i giorni più affollati. Gli agenti hanno intensificato le verifiche in zone frequentate da visitatori e locali pubblici, controllando bagagli e documenti. Questa operazione ha coinvolto numerosi militari e ha portato a diversi controlli a sorpresa in tutta la città.

Oltre 2mila veicoli ispezionati, 28 le patenti ritirate e diverse denunce per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Stretta anche sulle attività commerciali e i venditori abusivi I festeggiamenti di Carnevale sono coincisi con una stretta dei controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Venezia, così come stabilito dalle linee strategiche tracciate nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. I militari hanno intensificato i servizi in tutto il territorio della Città metropolitana, monitorando le principali vie di accesso ai centri urbani e concentrando l'attenzione sui principali luoghi della movida, sulle arterie stradali principali, nonché nel centro storico veneziano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Ladispoli. Controlli straordinari dei Carabinieri contro la “mala movida”. Un arresto, cinque denunce e numerose verifiche nel fine settimanaI Carabinieri di Ladispoli e Civitavecchia hanno intensificato i controlli nel weekend per fermare la mala movida.

Controlli straordinari dei carabinieri a PalagianelloA Palagianello, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato controlli straordinari nei punti vendita di scommesse, motivati dall’inaspettata crescita delle irregolarità riscontrate negli ultimi mesi.

