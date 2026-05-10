Napoli Conte verso la permanenza | segnali di apertura prima del vertice

A Napoli si aprono nuove possibilità per il futuro della squadra, con segnali che indicano una possibile permanenza dell’allenatore. Dopo settimane di incertezza, si registra una certa apertura da parte del tecnico in vista di un incontro decisivo. La situazione si evolve in vista di un vertice programmato nei prossimi giorni, che potrebbe definire il destino del rapporto tra l’allenatore e il club.

Il futuro del Napoli inizia a delinearsi. Come un anno fa, quando tutto sembrava apparecchiato per l’addio, alla fine Antonio Conte potrebbe restare. Il tecnico salentino, secondo quanto filtra, sarebbe sempre più vicino alla conferma per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarebbe ormai imminente, ma intanto il clima attorno alla squadra appare molto disteso. Le indiscrezioni in arrivo dalla Campania indicano crescente fiducia per il futuro. Dall’entourage dell’allenatore leccese, infatti, sono arrivati chiari segnali di apertura nei confronti del nuovo progetto tecnico azzurro.🔗 Leggi su Sportface.it

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