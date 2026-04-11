Napoli-Conte avanti insieme? De Laurentiis vuole la permanenza del mister

Il futuro della panchina del Napoli si lega al nome di Antonio Conte. Il presidente del club ha manifestato l’intenzione di mantenere l’attuale allenatore, senza escludere modifiche o decisioni diverse. La questione riguarda le prossime settimane, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione contrattuale e sulle strategie del club. La permanenza di Conte rappresenta un punto centrale nelle trattative in corso.

Il futuro della panchina del Napoli passa inevitabilmente dal nome di Antonio Conte. L’allenatore salentino resta una figura centrale nel progetto tecnico del club azzurro e, nonostante le voci e le incertezze tipiche di questo periodo della stagione, la sensazione è che ci sia la volontà concreta di andare avanti insieme. A spingere per la continuità sarebbe soprattutto Aurelio De Laurentiis, determinato a trattenere Conte alla guida del Napoli. Il presidente vede nell’allenatore l’uomo giusto per dare stabilità, mentalità vincente e una chiara identità alla squadra, elementi ritenuti fondamentali per aprire un nuovo ciclo ambizioso dopo una fase di transizione. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte e De Laurentiis ancora insieme? Ci sono delle richieste per la permanenza!In casa Napoli comincia a crescere anche una leggera apprensione per quello che sarà il futuro di Antonio Conte.

Conte e De Laurentiis, la Gazzetta è cauta: avanti insieme si può, ma non per forzaIl futuro di Conte e De Laurentiis, ne scrive anche la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo Conte e De Laurentiis “Avanti insieme si può.

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