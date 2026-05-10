Napoli-Bologna probabili formazioni e orari tv | il ritorno di Di Lorenzo

Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna lunedì 11 maggio alle 20, dopo la sconfitta del Como a Verona che ha impedito ai partenopei di garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League senza dover giocare. La partita si svolgerà allo stadio Maradona e vedrà il ritorno in campo di Di Lorenzo. Le probabili formazioni sono state annunciate e saranno trasmesse in diretta televisiva.

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Napoli, 10 maggio 2026 - La vittoria del Como a Verona ha tolto al Napoli la possibilità di qualificarsi 'dal divano' alla prossima Champions League: stimoli ulteriori in vista della partita del Maradona contro il Bologna, in programma lunedì 11 maggio alle 20.45. Le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte Bologna (4-3-3): Pessina; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano Orario e dove vedere Napoli-Bologna in tv e streaming. Napoli-Bologna (fischio d'inizio alle 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Bologna, probabili formazioni e orari tv: il ritorno di Di Lorenzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Cremonese, probabili formazioni e orari tv: il ritorno di Rrahmani in difesaNapoli, 23 aprile 2026 – La striscia di 5 vittorie di fila, coincisa con il calo dell'Inter, aveva riaperto le speranze di una rimonta scudetto,... Napoli-Bologna, le probabili formazioni: Conte riabbraccia Di Lorenzo, scelte obbligate per ItalianoIl posticipo del lunedì alle ore 20:45 tra Napoli e Bologna chiuderà il palinsesto della giornata di Serie A. Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 36° Giornata; Napoli-Bologna: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni del posticipo di Serie A; Le probabili formazioni di Napoli-Bologna (Serie A).