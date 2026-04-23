Napoli-Cremonese probabili formazioni e orari tv | il ritorno di Rrahmani in difesa

Il 23 aprile 2026, si gioca Napoli-Cremonese, con il ritorno di Rrahmani in difesa. La partita si disputa in un momento in cui il Napoli ha ottenuto cinque vittorie consecutive, mentre l'Inter ha subito un calo di risultati. Le formazioni probabili includono Rrahmani in campo per i partenopei, con orari e dettagli sulla trasmissione televisiva che saranno comunicati nelle prossime ore.

Napoli, 23 aprile 2026 – La striscia di 5 vittorie di fila, coincisa con il calo dell' Inter, aveva riaperto le speranze di una rimonta scudetto, naufragate poi dopo i passi falsi contro Parma e Lazio: oggi il Napoli è a 12 punti dalla capolista, un'eternità a 5 giornate dalla fine, e qualora facesse almeno di un punto peggio dei rivali, potrebbe abdicare matematicamente già in questo turno che lo rivedrà di scena al Maradona, stavolta per sfidare la Cremonese nel match in programma alle 20.45 di venerdì 24 aprile. Le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Notizie correlate

Genoa-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Rrahmani subito titolareNapoli, 6 febbraio 2026 - Neanche la tanto amata settimana piena di lavoro ha riportato Antonio Conte davanti a microfoni e taccuini per presentare...

Leggi anche: Genoa-Napoli, le probabili formazioni: torna Rrahmani in difesa con Buongiorno e Jesus. Confermato Vergara

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese (Serie A); Formazioni Napoli-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su De Bruyne, Anguissa, McTominay, Lukaku, Rrahmani, Alisson Santos e Vardy; Napoli-Cremonese: orario e dove vederla in TV e streaming; Napoli-Cremonese Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

Probabili formazioni Napoli-Cremonese: le sensazioni su Rrahmani e Sanabria, c’è AnguissaProbabili formazioni Napoli Cremonese - Le possibili scelte di Conte e Giampaolo per il match Napoli-Cremonese della 34^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Napoli-Cremonese: pronostico, anteprima e probabili formazioniVenerdì al Diego Armando Maradona il Napoli, consapevole di poter cedere il titolo di Serie A già in questo turno, ospita una Cremonese in lotta per la salvezza puntando a rimandare di almeno un’altra ... calciodangolo.com

Napoli-Cremonese! Ecco la formazione che Conte probabilmente schiererà domani contro i grigiorossi Torna Rrahmani dal primo minuto Dì la tua - facebook.com facebook

Cremonese, Giampaolo in conferenza: "A Napoli è dura, serve la testa giusta! Out Vardy" x.com