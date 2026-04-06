A Napoli, il tecnico di basket Jasmin Repesa è tornato a guidare la squadra, sostituendo Alessandro Magro. La decisione è stata comunicata ufficialmente e già nelle scorse settimane si parlava di un possibile cambio in panchina. La società ha annunciato il passaggio senza specificare i motivi alla base della scelta, mantenendo il riserbo sulla situazione interna. La squadra si prepara ora a riprendere il campionato sotto la nuova guida tecnica.

Cambio in panchina a Napoli, per la verità ventilato da parecchio tempo. La Guerri, nel giro di poche decine di minuti, prima ufficializza l’addio a coach Alessandro Magro, quindi ha messo nero su bianco il ritorno su una panchina italiana di Jasmin Repesa, il croato che ha costruito una larga parte della propria fortuna nel nostro Paese. Sotto la guida di Magro, Napoli ha mantenuto un record di 8 vittorie e 15 sconfitte; che ci fossero delle frizioni tra proprietà e allenatore era noto da tempo, tant’è che l’uscita era stata ventilata già nel giro di alcune settimane. La Guerri occupa la dodicesima posizione a quota 16 punti, trovandosi a metà tra la quota playoff (20, Trento-Varese-Cremona) e la retrocessione (12, Treviso). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Jasmin Repesa di nuovo in panchina, sostituisce Alessandro Magro a Napoli

Napoli basket, esonerato coach Magro: Repesa nuovo allenatoreIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro.

Jasmin Repesa è il nuovo allenatore della Guerri NapoliJasmin Repesa è il nuovo head coach della Guerri Napoli dopo l’esonero di Alessandro Magro.

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LBA - Ufficiale l'esonero di Alessandro Magro che diventa il 7° allenatore sollevato dall'incarico in questa stagione. A guidare la Guerri Napoli in questo finale di stagione sarà Jasmin Repesa x.com