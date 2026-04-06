Napoli Basket esonera Magro e ingaggia Repeša | il croato sulla panchina azzurra fino al 2027

Il Napoli Basket ha annunciato l'esonero di Alessandro Magro e ha scelto di affidare la panchina a Jasmin Repeša, allenatore croato. Repeša ha firmato un contratto che lo lega alla squadra fino a giugno 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo del cambio di allenatore. La squadra si prepara a riprendere il campionato con il nuovo tecnico alla guida.

Cambio in corsa per il Napoli Basket: via Alessandro Magro, al suo posto arriva il tecnico croato Jasmin Repeša che ha firmato un contratto fino a giugno 2027 Napoli Basket cambia guida tecnica. Il club partenopeo ha annunciato l’esonero di Alessandro Magro dalla carica di Head Coach della prima squadra e ha già trovato il suo successore: sarà Jasmin Repeša a sedersi sulla panchina azzurra, con un accordo che lo lega alla società fino a giugno 2027. La decisione arriva in corsa, a stagione ancora in corso, segno di una rottura che evidentemente non lasciava margini di attesa. Il club ha scelto di agire rapidamente nominando Repeša, tecnico croato di esperienza internazionale, come nuovo responsabile della prima squadra. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Basket: Jasmin Repesa di nuovo in panchina, sostituisce Alessandro Magro a Napoli Napoli basket, esonerato coach Magro: Repesa nuovo allenatoreIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. Temi più discussi: UFFICIALE - Guerri Napoli Basket, esonerato il coach Alessandro Magro; Conte è convinto: c'è una cosa che continua a ripetere ai giocatori del Napoli; Pulisic mette il Napoli nel mirino, ecco chi può affiancarlo al Maradona lunedì; Retroscena Gattuso, si sente ferito da una illazione legata al denaro! Per l’ex ct è sciacallaggio. Guerri Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: la nota della societàIl tecnico azzurro paga a caro prezzo la sconfitta contro la Germani Brescia alla vigilia di Pasqua: la zona retrocessione dista solo 4 punti ... corrieredellosport.it Napoli basket, esonerato coach Magro: Repesa nuovo allenatoreIl Napoli Basket ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di Head Coach della prima squadra Alessandro Magro. today.it TOCCA A REPESA https://sportando.basketball/napoli-basket-tocca-a-jasmin-repesa/ facebook Guerri #Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: la nota della società x.com