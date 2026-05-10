Napoli arriva la settimana decisiva | Conte rinnova e ADL incassa 70 milioni di euro

A Napoli, si avvicina una settimana cruciale per il futuro della squadra. Antonio Conte potrebbe rinnovare il suo contratto, mentre il presidente ha incassato 70 milioni di euro grazie a una recente operazione. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi ufficiali che chiariranno le decisioni sul proseguimento della collaborazione tra l’allenatore e la società. La situazione resta sotto osservazione in vista di eventuali annunci.

Antonio Conte e il Napoli potrebbero proseguire insieme ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il tecnico salentino starebbe valutando la possibilità di rinnovare il proprio contratto fino al 2028, dando così continuità a un progetto che ha già restituito entusiasmo e competitività all’ambiente azzurro. Un segnale importante sia per la squadra sia per i tifosi. La chiave dell’operazione potrebbe essere la rimodulazione dell’ingaggio dell’allenatore. L’attuale stipendio di Conte pesa notevolmente sul bilancio del club, ma l’ipotesi di una “spalmatura” permetterebbe al presidente Aurelio De Laurentiis di distribuire i costi su più stagioni, mantenendo allo stesso tempo saldo il rapporto con uno degli allenatori più vincenti del panorama europeo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Conte, questa settimana è decisiva: prima il Como, poi l’incontro con ADLLa partita di sabato tra Como e Napoli andrà oltre la posta in palio in classifica.

Leggi anche: ADL-Conte: patto da 140 milioni di euro per continuare insieme