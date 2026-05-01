Questa settimana si preannuncia decisiva per il Napoli, con due eventi principali in programma. La squadra affronterà il Como sabato al Sinigaglia, mentre nei giorni successivi è previsto un incontro tra il tecnico e il presidente del club. La partita di campionato e l’incontro tra le parti potrebbero influenzare le decisioni sul futuro dell’allenatore. La situazione sarà seguita con attenzione dagli addetti ai lavori.

La partita di sabato tra Como e Napoli andrà oltre la posta in palio in classifica. Secondo Repubblica, quello che si decide al Sinigaglia potrebbe accelerare una delle decisioni più importanti dell’estate azzurra: il futuro di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Il Como spartiacque tra Champions e futuro. Il Como è l’ultimo serio ostacolo verso la Champions League, ma il match di domani sarà decisivo non solo per il piazzamento europeo azzurro. Il vero nodo da sciogliere, infatti, riguarda il futuro della panchina azzurra. Come riportato da Repubblica, la partita del Sinigaglia potrebbe riaprire i dialoghi, e con un risultato positivo può avvicinare i traguardi e magari accelerare l’incontro tra Conte e De Laurentiis, che dovranno decidere se proseguire insieme la prossima stagione o se voltare pagina.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte, questa settimana è decisiva: prima il Como, poi l’incontro con ADL

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