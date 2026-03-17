ADL-Conte | patto da 140 milioni di euro per continuare insieme

Il Napoli ha annunciato un accordo con ADL per un investimento di 140 milioni di euro volto a garantire la continuità del progetto sportivo. La società ha comunicato che il patto riguarda la pianificazione delle prossime stagioni e coinvolge direttamente Aurelio De Laurentiis. L'annuncio è stato diffuso attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui piani specifici o le modalità di utilizzo delle risorse.

Il Napoli prepara il futuro. e lo fa in grande stile. Quando si parla di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, ormai, non si può più parlare di semplice collaborazione: è un vero e proprio patto per vincere Secondo quanto riportato da diverse fonti, la società azzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra impressionante: tra i 130 e i 150 milioni di euro per il prossimo mercato. Una montagna di soldi che ha un obiettivo chiarissimo: costruire una squadra forte, competitiva e soprattutto adatta alle idee di Conte. Il messaggio è semplice: il Napoli vuole crescere ancora. E per farlo ha deciso di affidarsi completamente al suo allenatore, dandogli voce in capitolo su tutto, dalle conferme ai nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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