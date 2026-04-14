Calciomercato Napoli non solo Lobotka | altri tre big in partenza a giugno

Il calciomercato estivo si avvicina e il Napoli si prepara a effettuare diverse operazioni, oltre alla possibile partenza di Lobotka. Secondo alcune fonti, altri tre giocatori chiave potrebbero lasciare la squadra a giugno. La stagione si avvia verso la conclusione e, nel frattempo, si discutono già le mosse per il futuro della rosa. La squadra si sta concentrando sulla fine dell’attuale campionato, mentre si pianificano i cambiamenti in vista della prossima stagione.

Il Napoli è concentrato sul finale di stagione, con la consapevolezza che il sogno Scudetto potrebbe essere svanito. La dirigenza, infatti, comincia già a pensare al calciomercato: Spinazzola, Lukaku e uno tra Anguissa e Lobotka dovrebbero lascare il club azzurro a fine stagione. L’obiettivo è abbassare il monte ingaggi di 20-30 milioni di euro. Da Spinazzola a Lukaku: le cessioni certe del Napoli. Secondo le indicazioni di Gianluca Gifuni, il difensore laterale e l’attaccante belga rappresentano le partenze più concrete nella strategia estiva degli azzurri. Entrambi hanno ingaggi pesanti che gravano sul bilancio della società. La riduzione del monte stipendi diventa prioritaria dopo due esercizi consecutivi in perdita.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, non solo Lobotka: altri tre big in partenza a giugno Calciomercato Milan: Gila, Goretzka, Vlahovic e non solo … Tare vuole questi altri tre topLa sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Calciomercato Napoli, rivoluzione ‘verde’: non solo Alajbegovic, altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate. Chi sonoCalciomercato Napoli, rivoluzione ‘verde’: non solo Alajbegovic, altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate. Le ultime di calciomercato: Napoli, Juventus e non solo… con Fabrizio Romano