Il Napoli sta valutando alcune modifiche nella rosa in vista della prossima stagione. Lobotka e Anguissa, entrambi con contratti in scadenza nel 2027, sono considerati possibili partenti. Lo slovacco ha una clausola rescissoria inserita nel suo accordo. La squadra ha come obiettivo principale il ringiovanimento della formazione e la riduzione del monte ingaggi.

Il Napoli potrebbe dire addio a Lobotka e Anguissa per la prossima stagione. Gli azzurri devono necessariamente ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi; i due hanno un contratto che scade nel 2027, in quello dello slovacco è presente una clausola rescissoria. Ma non solo loro: anche Lukaku sembra ormai vicino all’addio, dopo le discussioni con la società per essere rimasto in Belgio a recuperare la forma fisica ideale. Gli addii del Napoli nella prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Due dominatori del centrocampo come Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa difficilmente sono rimpiazzabili o sostituibili. Lo ha dimostrato il campo nelle ultime quattro stagioni, non c’è stato allenatore che abbia pensato per un secondo di poter rinunciare alle geometrie di Lobo e alla fisicità di Zambo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli svecchia: Lobotka, Anguissa e Lukaku vicini all’addio

Leggi anche: Napoli, Lobotka e Anguissa verso l’addio? Il retroscena inaspettato

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione in mediana: Lobotka e Anguissa verso l’addio”

Il Napoli svecchia: Lobotka, Anguissa e Lukaku vicini all’addioIl Napoli potrebbe dire addio a Lobotka e Anguissa per la prossima stagione. Gli azzurri devono necessariamente ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi; i due hanno un contratto che scade nel ... ilnapolista.it

Lobotka, addio al Napoli più vicino: i partenopei seguono il sostitutoAccostato alla Juventus in chiave mercato, Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 della nazionale slovacca e del Napoli, potrebbe effettivamente lasciare il club partenopeo a fine ... tuttojuve.com