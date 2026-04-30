Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz nei Quartieri Spagnoli di Napoli, sequestrando circa 5 milioni di euro appartenenti a soggetti legati alla camorra. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato all'arresto di otto persone coinvolte nello spaccio di droga nella zona. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia contro le attività illecite della criminalità organizzata locale.

? Cosa sapere Sequestrati 5 milioni di euro ai clan dei Quartieri Spagnoli a Napoli.. L'operazione della Squadra Mobile colpisce otto soggetti legati allo spaccio di droga.. Otto provvedimenti di sequestro preventivo per un valore di 5 milioni di euro colpiscono ieri mattina il cuore dei Quartieri Spagnoli, dopo le indagini della Squadra Mobile che avevano già isolato gli stessi soggetti nel 2023. La Procura della di Napoli ha ottenuto dal Tribunale, tramite la Sezione Misure di Prevenzione, la confisca dei beni accumulati da individui legati a organizzazioni criminali radicate nel tessuto urbano del centro storico. Il colpo alle finanze illecite è il risultato di un lavoro coordinato tra la Squadra Mobile e l’Ufficio Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Polizia Anticrimine locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, blitz ai Quartieri Spagnoli: 5 milioni sequestrati alla camorra

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