L’Inter blinda il giovane portiere | a 16 anni ha già vinto due Scudetti

L’Inter ha deciso di blindare il giovane portiere, che a soli 16 anni ha già conquistato due Scudetti. Tra i pali, oltre al talento, si richiede anche carattere, lucidità e capacità di mantenere la calma nei momenti più cruciali. Il club ha quindi scelto di puntare su di lui per il futuro, confermando la fiducia nel suo potenziale.

Tra i pali non basta il talento. Servono carattere, lucidità e la capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. Umberto Costante, classe 2010, sembra avere tutto questo già dentro di sé. Portiere moderno, sicuro e reattivo, è oggi uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. A soli sedici anni ha già conquistato due Scudetti da protagonista e, nei giorni scorsi, ha firmato il contratto che lo lega ancora all’Inter, confermando la fiducia totale del club. Per raccontare davvero la sua storia bisogna tornare indietro di oltre otto anni. Tra i pali del San Pio c’era un bambino con riflessi fuori dal comune e una personalità sorprendente per l’età. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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