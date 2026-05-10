Napoli 15enne aggredisce un 14enne con il coltello | indagine per omicidio

Un ragazzo di 15 anni ha colpito con un coltello un coetaneo di 14 anni in un quartiere della città. L'episodio è avvenuto in un'area già teatro di una precedente tragedia. Le forze dell'ordine stanno indagando sul motivo dello scontro e sui dettagli dell'aggressione, che sta portando a un'indagine per omicidio. Le modalità dell'aggressione e il luogo scelto sono al centro delle verifiche degli inquirenti.

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