Napoli 15enne aggredisce un 14enne con il coltello | indagine per omicidio
Un ragazzo di 15 anni ha colpito con un coltello un coetaneo di 14 anni in un quartiere della città. L'episodio è avvenuto in un'area già teatro di una precedente tragedia. Le forze dell'ordine stanno indagando sul motivo dello scontro e sui dettagli dell'aggressione, che sta portando a un'indagine per omicidio. Le modalità dell'aggressione e il luogo scelto sono al centro delle verifiche degli inquirenti.
? Punti chiave Come ha fatto un diverbio per uno sguardo a degenerare così?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio nello stesso luogo della tragedia precedente?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del quattordicenne ferito?. Come hanno reagito gli agenti nel momento esatto dell'accoltellamento?.? In Breve Vittima ferita con tre fendenti ricoverata presso l'ospedale Pellegrini. Polizia municipale guidata da Ciro Esposito ferma il 15enne sul posto. Aggressione avvenuta nello stesso luogo della morte di Giogiò Cutolo il 31 agosto 2023. Indagini mirano a valutare la premeditazione del minore in piazza Municipio. Un quattordicenne è stato ferito gravemente nella serata di ieri in piazza Municipio a Napoli, dove un aggressore di 15 anni ha impugnato un coltello dopo uno sguardo rivolto a una ragazza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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