Napoli 15enne accoltella 14enne | lite per una ragazza

A Napoli, una lite tra due ragazzi di 14 e 15 anni si è conclusa con un episodio di violenza ieri sera in piazza Municipio. Durante il confronto, il più giovane ha estratto un coltello e ha ferito il coetaneo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le medicazioni, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire i motivi del diverbio.

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