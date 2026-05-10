Napoli 15enne accoltella 14enne | lite per una ragazza
A Napoli, una lite tra due ragazzi di 14 e 15 anni si è conclusa con un episodio di violenza ieri sera in piazza Municipio. Durante il confronto, il più giovane ha estratto un coltello e ha ferito il coetaneo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale per le medicazioni, mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire i motivi del diverbio.
A Napoli una lite tra giovanissimi è culminata nell’ accoltellamento di un ragazzo di 14 anni ieri sera in piazza Municipio, nel centro cittadino. Il litigio è scoppiato per futili motivi nei pressi di un pub: stando alle indagini, i due si sarebbero contesi una coetanea. A ferire il ragazzo sarebbe stato un 15enne, che è stato subito fermato dagli agenti della Polizia locale impegnati nei servizi di sicurezza nelle aree maggiormente frequentate della città nelle ore serali e nei weekend. Il 14enne ferito è stato portato all’ ospedale Vecchio Pellegrini, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il 15enne dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.🔗 Leggi su Lapresse.it
Accoltella due coetanei e scappa: «Tre colpi a me, sette a mio cugino. La lite Per le femmine»
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