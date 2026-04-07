Meningite sciolta la prognosi per il quindicenne ricoverato in Terapia Intensiva

Un quindicenne residente in provincia di Pescara è stato ricoverato alcuni giorni fa in Terapia intensiva per una forma di meningite. Dopo le cure e i monitoraggi, l'ospedale ha comunicato che la prognosi del ragazzo è stata sciolta, indicando un miglioramento delle sue condizioni. La notizia è stata diffusa dall’ospedale Santo Spirito di Pescara, senza ulteriori dettagli sulle cause o sui trattamenti ricevuti.

Dall'ospedale Santo Spirito giunge la buona notizia sulle condizioni del ragazzo di Chieti ricoverato da alcuni giorni in Terapia intensiva pediatrica: è in condizioni cliniche stabili e prosegue il percorso di cura Sospiro di sollievo per il quindicenne teatino ricoverato con una forma di meningite. Dall'ospedale Santo Spirito di Pescara giunge la notizia dello scioglimento della prognosi del giovane paziente ricoverato da alcuni giorni in Terapia intensiva pediatrica. “Sono in miglioramento le condizioni del ragazzo di 15 anni ricoverato nei giorni scorsi nella Terapia Intensiva Pediatrica dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara a seguito di una forma di meningite. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Il giovane ricoverato per la meningite è ancora in terapia intensiva: ma c'è un leggero miglioramentoC'è un leggero miglioramento per le condizioni di salute del giovane di Mezzani, risultato positivo alla meningite meningococcica e ricoverato... Adolescente positivo alla meningite: ricoverato in terapia intensivaÈ risultato positivo alla meningite meningococcica un adolescente residente nel comune di Sorbolo-Mezzani, nel Parmense, attualmente ricoverato in...