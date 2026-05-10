Napoli 14enne accoltellato per sguardo di troppo a una coetanea

A Napoli, un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in seguito a un episodio avvenuto vicino a un punto di riferimento storico della città. L'aggressore, un coetaneo di 15 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine sul posto. L’episodio è avvenuto dopo una discussione che sarebbe iniziata per un commento su uno sguardo rivolto a una ragazza. La polizia ha preso in custodia il 15enne subito dopo l'aggressione.

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