Napoli 14enne accoltellato per sguardo di troppo a una coetanea
A Napoli, un ragazzino di 14 anni è stato accoltellato in seguito a un episodio avvenuto vicino a un punto di riferimento storico della città. L'aggressore, un coetaneo di 15 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine sul posto. L’episodio è avvenuto dopo una discussione che sarebbe iniziata per un commento su uno sguardo rivolto a una ragazza. La polizia ha preso in custodia il 15enne subito dopo l'aggressione.
Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di sabato 9 maggio in piazza Municipio a Napoli da un 15enne che è stato fermato. Uno sguardo di troppo a una ragazzina sarebbe alla base del gesto. Una pattuglia di agenti della polizia municipale di Napoli, guidata dal comandante Ciro Esposito, in servizio rafforzato per la movida serale del week end, ha notato la colluttazione in atto ed è intervenuta bloccando l'aggressore che ha usato un coltello colpendo per tre volte il 14enne. Sul posto sono immediatamente intervenute altre pattuglie di agenti municipali a supporto dei colleghi. La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini dove è ricoverato in prognosi riservata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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