Musica trionfa la 15enne Sara Gugliotta al contest Notte di Note

Una quindicenne ha vinto il contest musicale Notte di Note, ottenendo il primo posto. La decisione è stata presa da una giuria di esperti del settore. Dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo, si attende un cambiamento nella sua carriera musicale. La giovane artista ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La vittoria ha portato maggiore visibilità alla sua attività artistica.

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? Punti chiave Chi sono gli esperti che hanno decretato la vincitrice?. Come cambierà la carriera di Sara dopo il nuovo singolo?. Quali altri artisti hanno scalato il podio della competizione?. Perché la giuria ha faticato così tanto a scegliere il vincitore?.? In Breve Sofia Paolini seconda e Violet Stars terza al contest presso il locale ClanDestino.. Mario Iacona riceve riconoscimento speciale dalla stampa e dai giornalisti presenti.. Giuria composta da Ricky Portera, Pino Scotto, Gigi Cifarelli, Samantha Iorio e Luciano D’Addata.. Sara Gugliotta registrerà un singolo con Roby Cantafio e la casa discografica Red Music.. La quindicenne Sara Gugliotta ha conquistato la vittoria nella seconda edizione del contest musicale Notte di Note presso il locale ClanDestino, superando sette concorrenti dopo mesi di selezioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica, trionfa la 15enne Sara Gugliotta al contest Notte di Note ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Notte di Note. Trionfa la 15enne. Sara GugliottaMusica, emozione e talento giovanissimo hanno acceso il palco del locale ClanDestino alla finale della seconda edizione di Notte di Note, il contest... Notte di musica. L’orchestra Oma tra lezione e noteEntra nel vivo il programma di incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni e conferenze, della terza edizione del...