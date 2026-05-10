Lorenzo Musetti si è qualificato per gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2026, vincendo contro Francisco Cerundolo in due set. La partita si è svolta sui campi romani ed è terminata con un risultato che permette al tennista italiano di proseguire nel torneo. La sfida ha visto Musetti prevalere sull’avversario in modo netto, consolidando la sua presenza nel torneo.

Lorenzo Musetti torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista l’accesso agli ottavi di finale dopo una sfida intensa contro l’argentino Francisco Cerundolo. Sul campo del Foro Italico, il tennista azzurro si impone con il punteggio di 7-6, 6-4, al termine di una partita equilibrata e ricca di ribaltamenti. L’incontro, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Roma, conferma la crescita del giocatore italiano, già semifinalista nella passata edizione del torneo. Musetti ha dovuto fare i conti con un avversario aggressivo e continuo, ma nei momenti decisivi ha mostrato maggiore lucidità e solidità. La partita si è aperta con grande equilibrio, con entrambi i giocatori capaci di tenere con ordine i propri turni di servizio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Musetti vola agli ottavi a Roma superando Cerundolo in due set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali, Musetti con braccia e cuore sconfigge Cerundolo in due set e avanza agli ottaviLorenzo c’è, getta il cuore oltre l’ostacolo e si commuove di fronte al suo pubblico.

Leggi anche: Lorenzo Musetti doma Cerundolo in 2 set e avanza agli ottavi di Roma dopo un match dispendioso

Argomenti più discussi: Madrid: Cobolli batte Vallejo e vola agli ottavi. Sfiderà Medvedev; Musetti e Darderi infiammano il Foro Italico; Tennis: a Roma avanzano Cocciaretto, Musetti, Darderi e Arnaldi. Oggi l’esordio di Sinner; Sinner rafforza il n.1, Musetti salva la top-10, Cobolli al best ranking, Berrettini ci prova: il ranking ATP degli italiani prima di Roma.