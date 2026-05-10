Internazionali Musetti con braccia e cuore sconfigge Cerundolo in due set e avanza agli ottavi
Musetti ha battuto Cerundolo in due set, con il punteggio di 7-6 e 6-4, in oltre due ore di partita. La vittoria gli permette di accedere agli ottavi degli Internazionali e ha avuto luogo sul Centrale del Foro Italico. Alla fine del match, il giocatore italiano si è emozionato di fronte al suo pubblico, esprimendo un gesto di grande coinvolgimento.
Lorenzo c’è, getta il cuore oltre l’ostacolo e si commuove di fronte al suo pubblico. Musetti esalta il Centrale del Foro Italico dopo una gara sempre molto equilibrata contro l’argentino Francisco Cerundolo vinta 7-6, 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Il carrarino ha commesso alcuni errori, come il suo avversario, ma poi spiega che la condizione fisica non era per nulla ottimale e ha persino rischiato di non scendere in campo. Here to stay Lorenzo Musetti fights past Cerundolo 7-6, 6-4 for a fourth trip to the R16 in six Rome appearances! #IBI26 @atptour pic.twitter.comn4USGpWVmS — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2026 Le parole di Lorenzo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Musetti batte Cerundolo e vola agli ottavi degli Internazionali BNL d'ItaliaLorenzo Musetti batte Cerundolo e raggiunge per la quarta volta in carriera gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia.
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