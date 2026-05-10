Lorenzo Musetti ha superato il turno agli ottavi di finale dopo aver battuto Cerundolo, nonostante un evidente stato di affaticamento e crampi. Durante la partita, il tennista si è commosso, lasciando trasparire le emozioni di una sfida difficile, e ha dichiarato di aver sofferto molto prima di decidere di giocare. Il pubblico presente gli ha fornito supporto, aiutandolo a proseguire nonostante il dolore.

Terminata la partita vinta in due set lottatissimi contro Cerundolo, Lorenzo va a sedersi, si copre il capo con l’asciugamani e scoppia in un pianto liberatorio. Le lacrime continuano a scorrere anche quando viene chiamato al centro del campo da Diego Nargiso per l’intervista di rito. I 10mila spettatori del Centrale, che non hanno mai smesso di sostenerlo, lo incoraggiano ancora con un coro da stadio. “Faccio fatica a parlare”, dice Musetti, che poi si ricompone: “Non sapevo se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è, ma alla fine ce l’ho fatta. Grazie a tutti, le mie sono lacrime di gioia”. Il 2026, con il ritiro nei quarti dell’Australian Open contro Djokovic, è stato una sorta di via crucis.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti, lacrime di gioia: "Non sapevo se giocare, soffrivo. Ma non sono uno da tennis champagne..."

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