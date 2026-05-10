Musetti lacrime di gioia | Non sapevo se giocare soffrivo Ma non sono uno da tennis champagne

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti ha superato il turno agli ottavi di finale dopo aver battuto Cerundolo, nonostante un evidente stato di affaticamento e crampi. Durante la partita, il tennista si è commosso, lasciando trasparire le emozioni di una sfida difficile, e ha dichiarato di aver sofferto molto prima di decidere di giocare. Il pubblico presente gli ha fornito supporto, aiutandolo a proseguire nonostante il dolore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Terminata la partita vinta in due set lottatissimi contro Cerundolo, Lorenzo va a sedersi, si copre il capo con l’asciugamani e scoppia in un pianto liberatorio. Le lacrime continuano a scorrere anche quando viene chiamato al centro del campo da Diego Nargiso per l’intervista di rito. I 10mila spettatori del Centrale, che non hanno mai smesso di sostenerlo, lo incoraggiano ancora con un coro da stadio. “Faccio fatica a parlare”, dice Musetti, che poi si ricompone: “Non sapevo se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è, ma alla fine ce l’ho fatta. Grazie a tutti, le mie sono lacrime di gioia”. Il 2026, con il ritiro nei quarti dell’Australian Open contro Djokovic, è stato una sorta di via crucis.🔗 Leggi su Gazzetta.it

musetti lacrime di gioia non sapevo se giocare soffrivo ma non sono uno da tennis champagne
© Gazzetta.it - Musetti, lacrime di gioia: "Non sapevo se giocare, soffrivo. Ma non sono uno da tennis champagne..."
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Il sorriso di Jannik Sinner, campione a Monte Carlo e numero uno al mondo: «Sono super contento, giocare qui è come giocare in Italia»Non bastassero i numeri, è più sufficiente il sorriso dell'alto atesino al punto decisivo per capire quanto sia importante questa vittoria sulla...

Leggi anche: “Quando ero più giovane, non sapevo come gestire la situazione. Chiedevo a mia madre se avrei ancora potuto giocare a calcio”: lo sfogo di Alisha Lehmann

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web