Musetti lacrime di gioia | Non sapevo se giocare soffrivo Ma non sono uno da tennis champagne
Lorenzo Musetti ha superato il turno agli ottavi di finale dopo aver battuto Cerundolo, nonostante un evidente stato di affaticamento e crampi. Durante la partita, il tennista si è commosso, lasciando trasparire le emozioni di una sfida difficile, e ha dichiarato di aver sofferto molto prima di decidere di giocare. Il pubblico presente gli ha fornito supporto, aiutandolo a proseguire nonostante il dolore.
Terminata la partita vinta in due set lottatissimi contro Cerundolo, Lorenzo va a sedersi, si copre il capo con l’asciugamani e scoppia in un pianto liberatorio. Le lacrime continuano a scorrere anche quando viene chiamato al centro del campo da Diego Nargiso per l’intervista di rito. I 10mila spettatori del Centrale, che non hanno mai smesso di sostenerlo, lo incoraggiano ancora con un coro da stadio. “Faccio fatica a parlare”, dice Musetti, che poi si ricompone: “Non sapevo se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è, ma alla fine ce l’ho fatta. Grazie a tutti, le mie sono lacrime di gioia”. Il 2026, con il ritiro nei quarti dell’Australian Open contro Djokovic, è stato una sorta di via crucis.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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