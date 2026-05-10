Lorenzo Musetti ha vinto un match importante agli Internazionali di Roma nonostante un infortunio muscolare che lo ha afflitto durante tutta la partita. Il giovane tennista ha raccontato di aver sofferto e di aver esitato se fosse il caso di scendere in campo, ma alla fine ha deciso di lottare. La sua prestazione, caratterizzata da sudore e fatica, lo ha portato a superare Cerundolo e a qualificarsi per gli ottavi di finale, anche se al termine era visibilmente stanco e commosso.

Agli Internazionali di Roma Lorenzo batte Cerundolo in due set nonostante il dolore alla coscia. Ora affronterà Casper Ruud Col sudore e con la fatica di chi ha un infortunio muscolare che lo tormenta, ma va oltre il dolore superando ogni difficoltà Lorenzo Musetti batte Cerundolo e approda agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma ma finisce sfinito e in lacrime. La sofferenza gli si leggeva sul viso durante la partita, eppure non si è fermato giocando un tennis non suo. Ma non importa, contava vincere: “Non sapevo se scendere in campo o meno, la condizione fisica è quella che è, ma alla fine ce l’ho fatta. Grazie a tutti, le mie sono lacrime di gioia”.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Musetti vince da infortunato: “Soffrivo, non sapevo se giocare”

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