Musetti ha battuto Cerundolo al Foro Italico, avanzando così agli ottavi di finale. Nonostante i dubbi fisici sollevati durante la mattinata, il tennista italiano ha concluso il match con un risultato netto. Al termine della partita, Musetti è scoppiato in lacrime subito dopo aver conquistato il punto decisivo. La vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che aveva affrontato preoccupazioni legate alle condizioni fisiche.

? Domande chiave Come ha fatto Musetti a vincere nonostante i dubbi fisici mattutini?. Perché l'azzurro ha pianto subito dopo il match point finale?. Quali cambiamenti tattici hanno permesso di scardinare la difesa di Cerundolo?. Come influirà questo logorio fisico sulla prossima sfida agli ottavi?.? In Breve Musetti ha vinto il tie-break del primo set per 9-7 dopo due ore di gioco.. L'azzurro ha recuperato il break sul 5-3 nel primo set contro Cerundolo.. Musetti ha gestito tre match point nel secondo set concluso sul 6-4.. Il tennista ha raggiunto il quarto ottavo di finale alle Internazionali di Roma.. Lorenzo Musetti supera Francisco Cerundolo con due set per 7-6 e 6-4 sul campo centrale del Foro Italico a Roma, mercoledì 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti travolge Cerundolo al Foro Italico: l’azzurro vola agli ottavi

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Si parla di: ATP Roma 2026: Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo. Precedenti e guida TV8; ATP Roma 2026, vittoria all’esordio per Zverev. Fuori Djokovic e De Minaur.