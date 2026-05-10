Lorenzo Musetti ha vinto il suo incontro agli ottavi degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 ATP in corso al Foro Italico di Roma. Il tennista toscano ha superato in due set Francisco Cerundolo, con il punteggio di 7-6 (7) 6-4, e ora affronterà il norvegese Casper Ruud. La partita si è giocata sulla terra rossa del torneo romano.

Il toscano si impone per 7-6 (7) 6-4, ora sfida il norvegese Casper Ruud. ROMA - Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nonostante un problema alla coscia sinistra, il carrarino - semifinalista dell'edizione 2025 - riesce a piegare in due set l'argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (7) 6-4. "È stata una partita difficile. Stamattina avevi dei dubbi sul scendere in campo o meno perché la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match", le parole del tennista toscano, che affronterà il norvegese Casper Ruud per un posto nei quarti di finale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - A Roma Musetti batte Francisco Cerundolo e vola agli ottavi

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