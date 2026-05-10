Musetti soffre resiste e vola agli ottavi | Cerundolo si arrende in due set

Lorenzo Musetti ha conquistato gli ottavi di finale agli Internazionali, sconfiggendo in due set l’avversario che si è arreso. La partita è stata impegnativa, con Musetti che ha mostrato determinazione nonostante le difficoltà fisiche e mentali. La sfida si è conclusa con la vittoria del giovane tennista di Carrara, che avanza nel torneo senza aver dovuto ricorrere a un terzo set.

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Fili d'erba Una partita confusa e piena di errori consegna all'italiano gli ottavi degli Internazionali. Ma tra tensione, problemi fisici e fragilità emotive, il successo contro l'argentino lascia più interrogativi che certezze. Fili d'erba Una partita confusa e piena di errori consegna all'italiano gli ottavi degli Internazionali. Ma tra tensione, problemi fisici e fragilità emotive, il successo contro l'argentino lascia più interrogativi che certezze. Che fatica, Lorenzo. Fisica, certo, ma anche un po’ mentale. La cosa positiva è che il ragazzo di Carrara raggiunge gli ottavi di finale degli Internazionali battendo in due set, in una partita che si può solo definire folle, l’argentino Francisco Cerundolo, che conferma di meritare l’appellativo di perdente di successo.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Musetti soffre, resiste e vola agli ottavi: Cerundolo si arrende in due set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musetti vola agli ottavi a Roma superando Cerundolo in due setLorenzo Musetti torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 e conquista l’accesso agli ottavi di finale dopo una sfida intensa contro... Internazionali, Musetti con braccia e cuore sconfigge Cerundolo in due set e avanza agli ottaviLorenzo c’è, getta il cuore oltre l’ostacolo e si commuove di fronte al suo pubblico.