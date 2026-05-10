Musetti problema fisico contro Cerundolo | rischio ritiro agli Internazionali?

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il tennista italiano ha abbandonato il campo a causa di un problema fisico, sollevando dubbi su un possibile ritiro dalla competizione. La sua uscita è avvenuta durante il match contro un avversario di nazionalità argentina, senza ulteriori dettagli sul tipo di infortunio. La sua condizione rimane da valutare nei giorni successivi, ma il rischio di un’assenza prolungata è stato segnalato.

(Adnkronos) – Giallo Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026, si ritira per infortunio? Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita condizionata anche da un problema fisico accusato da Musetti, che già era entrato in campo, proprio come successo contro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Argomenti più discussi: Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Roma: diversi i precedenti; Musetti: Mi piacciono molto le condizioni serali. L’unico favorito è Sinner; Musetti: Essere il secondo dietro a Sinner è difficile, ha alzato gli standard del tennis italiano; ATP Roma: ottimo esordio per Musetti, al 3° turno c’è Cerundolo.