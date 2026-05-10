Musetti oltre il dolore | batte Cerundolo ed è agli ottavi degli Internazionali

Lorenzo Musetti ha superato il dolore e ha sconfitto Francisco Cerundolo negli ottavi degli Internazionali di Roma. Con questa vittoria, diventa il primo italiano a qualificarsi per questa fase del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Musetti, che ha dimostrato determinazione e tenacia nonostante le difficoltà fisiche.

Lorenzo Musetti batte il dolore e Francisco Cerundolo ed è il primo italiano a raggiungere gli ottavi degli Internazionali di Roma. Il tennista carrarino ha sconfitto l’argentino in due set con il punteggio di 7-6 6-4 al termine di un match molto tirato, caratterizzato dai continui break e controbreak nel primo set chiuso solo al tredicesimo gioco. Ma l’azzurro ha dovuto sconfiggere anche un problema muscolare alla gamba sinistra, visibilmente fasciata, che gli ha provocato non pochi grattacapi. Tant’è che dopo il match-point è scoppiato in lacrime. “Fisicamente non ero a posto, il pubblico mi ha aiutato tanto – ha confessato – Ci tengo particolarmente a vincere qui”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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