Al Foro Italico di Roma si apre una nuova giornata degli Internazionali d’Italia 2026, con quattro tennisti italiani impegnati negli incontri decisivi per accedere agli ottavi di finale. Sul campo Centrale si svolgono tre delle sfide, mentre un altro azzurro si confronta con un avversario straniero. Tra i protagonisti in campo c’è anche il giocatore che affronta il suo avversario in un match che potrebbe segnare la sua qualificazione.

Sarà un’altra giornata intensa per il tennis italiano al Foro Italico. Sono ben quattro gli azzurri che vanno a caccia di un posto negli ottavi di finale ed il campo Centrale sarà il palcoscenico per tre di loro. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela con l’argentino Francisco Cerundolo in un match decisamente insidioso e che rappresenta sicuramente un esame importante per il tennista toscano, che non ha ancora mostrato di essere al 100% in queste settimane sull’amata terra rossa. Ad aprire poi il programma serale sarà Elisabetta Cocciaretto, che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno agli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026, Musetti all’esame Cerundolo. Altri tre azzurri a caccia degli ottavi

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