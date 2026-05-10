Musetti nervosismo contro Cerundolo e ‘lite’ con allenatore | Zitto e gioca
Oggi, domenica 10 maggio, durante gli Internazionali 2026, Lorenzo Musetti si è mostrato nervoso durante la partita contro Cerundolo. Durante il match, il tennista italiano ha avuto un alterco con il suo allenatore, che gli ha detto di restare in silenzio e continuare a giocare. La scena si è svolta in un momento di tensione, attirando l’attenzione dei presenti sul campo.
(Adnkronos) – Lorenzo Musetti 'nervoso' agli Internazionali 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro ha affrontato l'argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita caratterizzata dal forte nervosismo di Musetti, che durante il primo set ha anche litigato con il suo angolo. Durante il primo parziale infatti l'azzurro non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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