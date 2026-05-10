Musetti nervosismo contro Cerundolo e ‘lite’ con allenatore | Zitto e gioca

Oggi, domenica 10 maggio, durante gli Internazionali 2026, Lorenzo Musetti si è mostrato nervoso durante la partita contro Cerundolo. Durante il match, il tennista italiano ha avuto un alterco con il suo allenatore, che gli ha detto di restare in silenzio e continuare a giocare. La scena si è svolta in un momento di tensione, attirando l’attenzione dei presenti sul campo.

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