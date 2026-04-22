Sinner gioca un set di allenamento con Cerundolo a Madrid | è sufficiente per destabilizzare Francisco

A Madrid, il tennista italiano ha affrontato un set di allenamento contro l'argentino Francisco Cerundolo, concluso con una vittoria per il giocatore italiano. Durante l'incontro, Cerundolo ha mostrato segni di nervosismo, apparendo abbastanza sconfortato. La sessione di allenamento si è svolta sulla terra battuta, in vista del debutto nel torneo spagnolo previsto per venerdì prossimo.

Jannik Sinner prosegue gli allenamenti sulla terra battuta di Madrid in vista del suo esordio nel torneo spagnolo venerdì prossimo: ieri il numero uno al mondo ha giocato e vinto un set contro l'argentino Francisco Cerundolo, che a un certo punto è sembrato parecchio avvilito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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