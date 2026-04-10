Durante la puntata di Porta a Porta del 9 aprile, si è verificato un confronto acceso tra Bruno Vespa e un esponente del Partito Democratico. Vespa ha pronunciato la frase “Stia zitto!” rivolgendosi al rappresentante del partito, scatenando una reazione immediata tra i presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei diversi schieramenti politici, portando a discussioni sulle modalità di confronto in televisione. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata dai protagonisti dopo l'accaduto.

Scontro in diretta nella puntata del 9 aprile a Porta a Porta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano: urla e accuse innescano la dura reazione politica e il caso in Rai Momenti di alta tensione nello studio di Porta a Porta durante la puntata di giovedì 9 aprile, dove il confronto politico si è trasformato in uno scontro aperto tra Bruno Vespa e il deputato del PD Giuseppe Provenzano. La discussione, inizialmente incentrata sulle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni in Parlamento, è improvvisamente degenerata quando Provenzano è intervenuto mentre stava parlando Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Bruno Vespa ha provato a ristabilire l'ordine: "Scusi, Provenzano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - “Stia zitto!”: Bruno Vespa contro Provenzano del PD. La lite in diretta scatena i partiti

Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, "stia zitto": ira del Pd, "Rai prenda le distanze"Scoppia la polemica tra il Pd e Bruno Vespa dopo l’attacco del conduttore all’ex ministro in quota dem Giuseppe Provenzano nel corso di Porta a Porta.

Bruno Vespa urla “Stia zitto” a Provenzano in diretta: il Pd chiede alla Rai una presa di distanzaBruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla "Stia zitto".

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Furibonda sfuriata di Bruno Vespa a Porta a Porta: Non glielo consento, stia zitto!Bruno Vespa si scaglia contro Giuseppe Provenzano del PD a Porta a Porta. Ecco il video della furibonda sfuriata ... davidemaggio.it

Bruno Vespa furioso nello studio di Porta a Porta contro Peppe Provenzano del Pd. Il giornalista reagisce a una battuta del dem e perde completamente le staffe in studio: “Stai zitto”, gli urla. Immediate le reazioni del Partito democratico per la reazione “inacce - facebook.com facebook

#FdI commenta lo scontro tra #BrunoVespa e #GiuseppeProvenzano e replica alle accuse del #Pd: "Sono rimasti a Telekabul". "Immaginatevi se tornassero al governo cosa potrebbe accadere..." x.com