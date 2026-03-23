“Quando ero più giovane, non sapevo come gestire la situazione. Ci sono stati momenti in cui ero davvero triste e chiedevo a mia madre se non avrei più potuto giocare a calcio”. Alisha Lehmann si sfoga e lo fa alla Bbc Sport nel corso di una lunga intervista. L’atleta svizzera – ex di Douglas Luiz – è una calciatrice ma anche influencer, visto che vanta quasi 16 milioni di follower su Instagram e altri 11,8 milioni su TikTok. Motivo per cui a volte la sua carriera da calciatrice – spiega Lehmann – viene quasi “fraintesa”. “Il calcio è la cosa che amo di più e a cui ho dedicato più tempo. Mi riposo benissimo, dormo tutti i pomeriggi e non farei mai nulla prima di un allenamento o di una partita che possa influenzare la mia prestazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ero più giovane, non sapevo come gestire la situazione. Chiedevo a mia madre se avrei ancora potuto giocare a calcio”: lo sfogo di Alisha Lehmann

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